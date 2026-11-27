وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم يتحول ليلا الى غائم جزئي والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد فتكون جنوبية شرقية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون غائما في عموم البلاد، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيفة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".واضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائما مصحوبا بأمطار خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا عدا الأقسام الغربية من البلاد حيث يكون صحوا مع بعض الغيوم والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد فتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".واكدت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائمامع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة تكون رعدية أحيانا وتزداد شدتها في المنطقة الشمالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات الى 45 كم / ساعة مسببة تصاعد غبار محلي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".