وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "اللواء العبودي، تسلم مهام عمله رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية، خلفاً للفريق ، وذلك بموجب أوامر التكليف الصادرة عن رئيس ".وتابعت انه "جاءت هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير واقع المنافذ الحدودية، وتعزيز منظومة الرقابة والسيطرة عليها، وتوحيد الإجراءات الإدارية والكمركية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة".واكملت: "تتزامن هذه التغييرات مع توجه الحكومة نحو تعزيز سلطة وإخضاع المنافذ الحدودية في لإشراف ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية، بما يضمن توحيد الإجراءات والضوابط الكمركية، وتعزيز الإيرادات العامة، وترسيخ السيادة الوطنية على جميع المنافذ الحدودية".