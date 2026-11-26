وقررت الهيئة، بموجب التعميم رقم (139)، منع الظهور الإعلامي لمقداد الحميدان لمدة (15) يوماً، بعد رصد قيام حساب "الميدان مع الحميدان" بإعادة نشر مادة إعلامية عبر منصة ميتا (فيسبوك)، بتاريخ 21 تشرين الثاني 2026، عدّتها الهيئة مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً المادة (1) من الباب الثاني المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية.كما أصدرت الهيئة، بموجب التعميم رقم (138) المؤرخ في 26 تشرين الثاني 2026، قراراً بمنع الظهور الإعلامي لتمام الله لمدة (30) يوماً، على خلفية إعادة نشر المادة الإعلامية محل المخالفة عبر حسابه الشخصي في المنصات الرقمية، وذلك بعد قرار الهيئة إيقاف برنامج «محتوى هام» عبر قناة الأولى العراقية الفضائية، لمخالفته توجيهاتها بشأن المحتوى الإعلامي الذي يتناول تفاصيل الجرائم وأساليب ارتكابها.وأكدت الهيئة أن القرارين يسريان اعتباراً من تاريخ صدور كل تعميم، محمّلة الجهات الإعلامية المخالفة التبعات القانونية في حال استضافة المذكورين، فيما استثنى قرار منع الظهور الإعلامي لمقداد الحميدان بث برنامج «الميدان» عبر قناة الأولى العراقية الفضائية.