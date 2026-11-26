وبحسب وثيقة صادرة عن المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة، فإن الحكم صدر بحق كل واحد من المدانين، استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/2 من رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات.وأشارت الوثيقة إلى احتساب مدة توقيف المدانين للفترة من 19 أيلول 2026 ولغاية 25 تشرين الثاني 2026، مع احتفاظ الجهات المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وصدر الحكم حضورياً بالاتفاق، وفقاً لأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو قابل للتمييز والتمييز الوجوبي.