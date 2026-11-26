وأوضح البنك، في بيان، أن الأوراق النقدية المزيفة تحمل عبارات مثل «باطل» و«Copy» و«Fake»، تُطبع بحروف صغيرة وألوان باهتة في إحدى زوايا الورقة، مشيراً إلى أن تقديمها على أنها ألعاب يمثل وسيلة للنصب والاحتيال بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.وأضاف أن هذه الأوراق تتطابق مع النقد الحقيقي من حيث الأبعاد والشكل العام، ما قد يسهل استخدامها في عمليات الاحتيال.وأكد البنك المركزي أن تداول العملات المقلدة أو الترويج لها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفق المواد (49/أ) و(55) و(56/فقرة 4) من رقم (56) لسنة 2004.ودعا المواطنين والمتعاملين في القطاع المالي إلى توخي الحذر والامتناع عن تداول هذه الأوراق، حفاظاً على سلامة التعاملات النقدية واستقرار الأسواق، وتجنباً للمساءلة القانونية.