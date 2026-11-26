وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة – الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من المُدير العام الأسبق لدائرة صحة ، ومُوظَّفين اثنين في شعبة الحسابات، ومُدقّقٍ في الدائرة".وتابعت إنَّ "المُدانين أقدموا خلال العام 2019 على صرف مبالغ ماليَّةٍ من استناداً إلى وكالاتٍ مُزوَّرةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بأموال الدائرة".وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريم المُتَّهمين، فأصدرت قرارها بالحكم على كلٍّ منهم بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".