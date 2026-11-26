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تحذير جوي: الاحد يقلب التوقعات
محليات
2026-11-26 | 01:57
Alsumaria Tv
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506 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اصدرت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الخميس، تحذيرا من أمطار تشمل جميع مدن
العراق
بدءاً من الأحد المقبل.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "البلاد ستتاثر بحالة ممطرة اعتباراً من الأحد 29 تشرين الثاني، تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة في بعض المناطق، يرافقها تشكّل الضباب، على أن تكون المناطق الشمالية والشرقية الأكثر تأثراً".
وفي تفاصيل حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة اكدت الهيئة ان "يوم غد الجمعة، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في
المنطقة الجنوبية
، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى و الجنوبية وتكون مقاربة في
المنطقة الشمالية
"، لافتة إلى أن "السبت القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم يتحول ليلاً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد ".
وأشارت إلى أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً مصحوباً بزخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تزداد شدتها في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة ومقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، موضحة أن "طقس يوم الأثنين، سيكون غائماً مصحوباً بأمطار خفيفة الشدة عدا الاقسام الغربية من البلاد فيكون صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".
وتابعت ، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستتراوح بين 18-27".
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