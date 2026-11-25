وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، إنها “تابعت باهتمام التطورات في المواقف السياسية بين وحكومة إقليم كوردستان”، معلنة "دعمها لبيان حكومة الإقليم الصادر اليوم، والذي حثت فيه الحكومة الاتحادية على الالتزام بالثوابت الوطنية للحفاظ على كيان إقليم كوردستان، ومعالجة المشكلات وفقاً لبنود الدستور".وأكدت النقابة رفضها “لقرارات الملوّحة باستخدام القوة وفرض إجراءات أحادية تمس صلاحيات إقليم كوردستان”، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لروح الدستور وحقوق الإقليم.ودعت نقابة صحفيي كوردستان إلى "تنظيم وقفة تضامنية لدعم ترسيخ النظام الفيدرالي وكيان الإقليم، ورفض التهديدات التي تمس وجوده"، مشيرة إلى أن "المادة (20/سادساً) من قانون النقابة تعد الدفاع عن كيان الإقليم ونظامه الفيدرالي وحقوقه الدستورية مسؤولية وطنية، تستند إلى الأهداف التي تأسست عليها النقابة".وأعربت النقابة عن تطلعها إلى "معالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور ومبدأ الشراكة، بما يحفظ السلم المجتمعي وحقوق جميع مكونات الشعب العراقي".