وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تم تنفيذ من قبل الجهد الهندسي في تفجير مسيطر عليه لمقذوف حربي "تالف" تم العثور عليه خلف مجمع الشمس للنازحين سابقا ناحية النصر والسلام ضمن قصاء ابي غريب غربي العاصمة".واشارت الى ان "التفجير تم في تمام الساعة (الرابعة مساءً)".