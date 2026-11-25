وقال مدير عام الهيئة، ثامر ، إن الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية ، بشأن تكثيف الرقابة والتدقيق على الإعفاءات والتسهيلات ، وضمان استخدامها للأغراض الاقتصادية والتنموية التي مُنحت من أجلها، والحفاظ على المال العام.وأوضح أن الفريق المركزي لمتابعة الإعفاءات الجمركية نفذ جولات رقابية وتدقيقية ميدانية شملت زيارة 145 مشروعاً في 13 محافظة عراقية، ضمن القطاعين العام والخاص، للتحقق من مدى التزام الجهات المستفيدة بالضوابط القانونية والأغراض المحددة للإعفاءات.وأضاف أن عمليات التدقيق شملت مشاريع صناعية واستثمارية وصحية وإسكانية، فضلاً عن مشاريع الطاقة والبنى التحتية والتنمية الزراعية والحيوانية، والصناعات البلاستيكية والغذائية ومعامل السمنت ومشاريع الأدوية والمستلزمات الطبية.وأكد داود أن الإعفاءات والتسهيلات الجمركية تمثل أدوات اقتصادية لدعم والاستراتيجية وتعزيز الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، مشدداً على عدم السماح باستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق الدولة والمال العام.وأشار إلى أن دعم الدولة للمشاريع لا يعفي الجهات المستفيدة من الرقابة والمساءلة، مؤكداً استمرار أعمال الفريق المركزي وتوسيع نطاق التدقيق الميداني في المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في القطاعين العام والخاص من دون استثناء.