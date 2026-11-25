وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وصحواً في ، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مشيرا الى أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في وتنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وتابع أن "السبت القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم على العموم، وفرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية من البلاد خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، موضحا أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المناطق الشمالية والغربية من البلاد خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وتزداد شدتها في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".