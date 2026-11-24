أعلنت ، عن إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقالت في بيان، "تم اتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية، ولا تهاون مع المخالفين".

وأضاف البيان أن "الإغلاق والإجراءات القانونية مصير كل من يهدد سلامة المواطنين".