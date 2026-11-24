وقال في بيان: “إن التحديات التي نواجهها اليوم لا يمكن حلها إلا بالاحتكام إلى الدستور العراقي باعتباره الإطار لحل الخلافات".واضاف "إن الحوار الجاد والبنّاء هو السبيل الوحيد لضمان حقوق جميع المواطنين والحفاظ على السلام في عموم المنطقة".وتابع "في الوقت ذاته، فإن الاستقرار الحقيقي يتطلب المساءلة. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن الشفافية يجب أن تكون حجر الأساس في الحكم. فالفساد يقوّض ثقة المواطنين ويُضعف مؤسساتنا؛ ولذلك يجب التصدي له ومحاسبة مرتكبيه بحزم، أينما وجد وأياً كان المسؤول عنه".واكمل طالباني بالقول "ليعلم الجميع أن التزامنا بالسلام والحوار ينبع من القوة والمسؤولية، وليس من التردد. ونعتز بهويتنا الكردية وبحقوق شعبنا التي تحققت بعد نضال شاق، ونؤكد التزامنا الكامل بحماية كرامتنا وأرضنا ومكانتنا الدستورية كلما اقتضت الضرورة ذلك".واتم البيان "ان شعب وإقليم يستحق الأمن والازدهار والقيادة المسؤولة. ونجدد التأكيد على التزامنا الراسخ بالدبلوماسية السلمية والاحترام المتبادل والحلول الدستورية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدماً”.