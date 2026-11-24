وقال الحزبان في بيان، "إن البيان الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، والتطورات والإجراءات التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، تُعدّ أموراً غير متوقعة ومثيرة للاستغراب بالنسبة إلى مواطني إقليم كوردستان".واضاف "إن الجميع يدرك جيداً أن إقليم كوردستان لم يطالب بأكثر من الحقوق التي نصّ عليها الدستور العراقي، وأن حقوقه الدستورية قد تعرضت للانتهاك على مدى السنوات الماضية".واكد "أن على جميع الأطراف الالتزام بالدستور، وإذا كانت هناك خلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فيجب أن يكون الدستور هو الحكم والمرجع الفصل بينها. وأي إجراء أو قرار آخر يُتخذ ضد إقليم كوردستان خارج إطار الدستور يُعدّ مخالفة دستورية".وتابع البيان، "إن إقليم كوردستان هو ثمرة دماء شعب كوردستان ونضاله الطويل، وإن المساس بحقوقه ومكتسباته يُعدّ خطاً أحمر".واتم "إننا نؤكد أن الحوار والشفافية والتفاهم هي السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، وأن القرارات الأحادية الجانب لا تخدم أمن واستقراره".