وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، إنها "ترحب بالإجراءات والخطوات التي اتخذها في إطار حماية الثروات الوطنية والحفاظ على المال العام، ومكافحة عمليات تهريب النفط التي تشكل تجاوزاً على مقدرات الشعب العراقي وموارده الاقتصادية".وأكدت أن حماية الثروة النفطية تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والرقابية والأمنية، واتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين بعمليات التهريب وتجفيف منابعها، وضمان إدارة هذه الثروة بما يحقق المصلحة العامة ويدعم .وشددت النقابة على أهمية مواصلة هذه الإجراءات وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، بما يسهم في حماية موارد الدولة وصون حقوق الأجيال القادمة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.كما أكدت دعمها لكل الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد والتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن للإعلام الوطني دوراً مهماً في مساندة هذه الجهود من خلال كشف الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الحفاظ على الثروات الوطنية.