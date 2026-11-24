وقال المراسل ان "القوات الأمنية اعادت فتح امام حركة السير".واضاف ان "الاغلاق جاء نتيجة عبور متظاهري العقود الى حديقة الشواف من اجل المطالبة بسرعة اقرار الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم".