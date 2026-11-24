وقال رئيس والطاقة في المجلس ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "هناك مناطق في أطراف تتراوح ساعات قطع الكهرباء فيها بين (16 – 20) ساعة يومياً، كما تعرضت المحولات في مناطق أخرى إلى عطب وبعضها خرجت عن الخدمة، مما يتطلب تعويض ذلك النقص من خلال أصحاب المولدات".وأضاف أن كميات الوقود المخصصة للمولدات المجهزة من والبالغة (40 لتراً لكل كي في)، تكاد لا تكفي، إذ لا يتسلم 2500 متعهد من أصل 16 ألفاً، حصصاً وقودية أصلاً".وأفاد الخزعلي بأن "ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية عادة ما تزداد سنوياً خلال شهري تشرين الأول والثاني نظراً لاعتدال درجات الحرارة وعدم الحاجة إلى زيادة الأحمال، بيد أن الحال اختلف هذا العام من خلال استمرار القطوعات، الأمر الذي يترتب عليه زيادة تشغيل المولدات"، لافتا اﻟﻰ أن كمية الوقود المجهزة من قبل المنتجات النفطية، تعتمد على التقارير الواردة من وزارة الكهرباء إلى النفط بخصوص ساعات التشغيل، والتي نوه بأن أغلبها لايعكس صورة واضحة عن الساعات الفعلية للقطع الفعلي".وشدد رئيس لجنة النفط والطاقة، على "ضرورة التنسيق مع مجلس المحافظة لتحديد الكمية بحسب معدل ساعات التشغيل شهرياً انطلاقاً من دوره الرقابي في العاصمة"، داعياً وزارتي النفط والكهرباء إلى "اتخاذ قرار مركزي مشترك كلاً حسب صلاحيتها يتم من خلاله ضبط ملف المولدات من حيث التسعيرة وكميات الوقود المجهزة، لأن رفع سعر الأمبير يقع ضرره على المواطن.ونوه بأن "عدم مقدرة صاحب المولد على شراء الوقود التجاري، يدفعه إلى إيقاف التشغيل، الأمر الذي يحتاج إلى قرار يسهم في حلِّ الأزمة، لاسيما أن وزارتي الكهرباء والنفط شريكتان أساسيتان بملف المولدات وينبغي أن يكون العمل تكاملياً بين جميع الأطراف".وكان عدد من أصحاب المولدات قد أكدوا أن قلة تجهيز الكهرباء الوطنية وزيادة سعر الوقود التجاري، وكذلك استبدال قطع الغيار والزيوت وأجور الصيانة تجعل الاستمرار في الخدمة وفق الحصة الوقودية المقررة والتسعيرة الرسمية أمراً بالغ الصعوبة، داعين إلى زيادة الحصص وفرض تسعيرة منصفة لضمان استمرار التجهيز وعدم تحميلهم أعباء كثيرة.