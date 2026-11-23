أفاد مصدر محلي، بتسجيل إصابات بحادث سير "مروع" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير مروع يشهده – ، أسفر عن وقوع إصابات، بينها حالات حرجة".

وأضاف المصدر "هناك استنفار لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة".