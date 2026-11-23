للمجاري، الاثنين، عن حراك تنفيذي متواصل لتطوير البنى التحتية في مدينة بمحافظة .

وجاء في بيان للمديرية، "بمتابعة مباشرة من مدير عام للمجاري المهندس آل تتواصل الأعمال التنفيذية في مشروع شبكات مجاري الموصل/ الجانب الأيمن بوتيرة متصاعدة وجهود هندسية وفنية مكثفة بهدف استكمال المشروع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة".

وأضاف البيان "يتضمن المشروع تنفيذ شبكات متكاملة لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار إلى جانب الخطوط الناقلة وثلاث محطات رفع فضلاً عن مواصلة أعمال التبليط في المناطق التي استُكملت فيها أعمال البنى التحتية بما يسهم في إعادة تأهيل الشوارع وتحسين واقعها الخدمي".



ولفتت المديرية الى أنها "تواصل تسخير إمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات المحددة، وصولاً إلى إدخاله الخدمة، بما يعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ويسهم في تحسين الواقعين الخدمي والبيئي لمدينة ".