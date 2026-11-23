وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "النتائج تتضمن قبول (51832) طالبا في الكليات والأقسام وفق التخصصات المناظرة".واكدت ان "بإمكان الطلبة الحصول على نتيجة من خلال الدخول إلى تطبيق (منصة قدّم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت"، مشيرة إلى أن "عملية التثبيت على القبول متاحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء الموافق 2026/11/25".وذكرت انه "سيتم فتح بوابة تقديم (للمقاعد الشاغرة) للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2026/11/27، ولمدة 48 ساعة وأن الفئات المشمولة هي كالآتي:١- الطلبة الذين ليس لديهم قبول في التعليم .٢- الطلبة الذين لديهم قبول ضمن قناتي القبول المركزي وقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي في الجامعات الحكومية ويرغبون بالتقديم إلى الجامعات الأهلية.٣- الطلبة غير المثبتين في أي قبول.٤- الطلبة المقبولون ضمن البوابة الأولى والثانية للتعليم الأهلي في الاختيار غير الأول ممن قدموا اعتراضات في الوزارة.وبينت ان "الدوام الرسمي للفئات أعلاه سيبدأ يوم الأحد الموافق 2026/11/29"، مؤكدة انه "سيتم فتح بوابة قبول لاستيعاب الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية (الدور الثالث) حال ورود بياناتهم من ".