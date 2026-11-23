وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن وزير التربية ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، الذي شهد التصويت على عدد من القرارات، أبرزها تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة أعمال اللجان الفرعية في ، ومتابعة ملاحظاتها وإبداء الرأي بشأن تقرير الرقابة الاتحادي.وأضافت أن الهيئة صوتت على قبول منتسبي في ، الحاصلين على شهادة محو الأمية أو المجتازين امتحان إنصاف المتعلمين، في المستوى الثالث من مدارس التعليم المسرع، مع استثنائهم من شرط العمر.وتابعت أن القرارات تضمنت أيضاً الموافقة على فتح مراكز امتحانية في وزارة العدل للمودعين في المؤسسات الإصلاحية، وفق ضوابط تعدها والمديرية العامة للامتحانات والتقويم.