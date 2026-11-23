الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ومصر يوقعان 11 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-582057-639310397192976781.jpg
التربية تصوت على قرارات جديدة.. استثناءات لمنتسبي الرد السريع ومراكز امتحانية للنزلاء
محليات
2026-11-23 | 08:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الاثنين، تصويت هيئة الرأي على حزمة قرارات جديدة، تضمنت تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال اللجان الفرعية في
المديريات العامة
، واستثناء منتسبي
قيادة فرقة الرد السريع
من شرط العمر للقبول في مدارس التعليم المسرع، فضلاً عن فتح مراكز امتحانية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن وزير التربية
عبد الكريم عبطان الجبوري
ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، الذي شهد التصويت على عدد من القرارات، أبرزها تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة أعمال اللجان الفرعية في
المديريات العامة
، ومتابعة ملاحظاتها وإبداء الرأي بشأن تقرير
ديوان
الرقابة الاتحادي.
وأضافت أن الهيئة صوتت على قبول منتسبي
قيادة فرقة الرد السريع
في
وزارة الداخلية
، الحاصلين على شهادة محو الأمية أو المجتازين امتحان إنصاف المتعلمين، في المستوى الثالث من مدارس التعليم المسرع، مع استثنائهم من شرط العمر.
وتابعت أن القرارات تضمنت أيضاً الموافقة على فتح مراكز امتحانية في وزارة العدل للمودعين في المؤسسات الإصلاحية، وفق ضوابط تعدها
اللجنة الدائمة
والمديرية العامة للامتحانات والتقويم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إخماد حريق بكرفان في فرقة الرد السريع غربي بغداد
16:38 | 2026-11-09
السويد تصوّت لصالح 3 قرارات أممية داعمة للأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين
08:53 | 2026-11-19
قرارات جديدة من التربية بشأن نقل الملاكات والمدارس الريفية
04:09 | 2026-09-06
استثناءات جديدة على حظر الطيران الإيراني
09:25 | 2026-10-05
التربية
قرارات
عبد الكريم عبطان الجبوري
قيادة فرقة الرد السريع
عبد الكريم عبطان
المديريات العامة
المديرية العامة
وزارة الداخلية
اللجنة الدائمة
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
اقتصاد
54.17%
02:58 | 2026-11-23
انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
02:58 | 2026-11-23
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
أمن
20.94%
05:48 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
05:48 | 2026-11-22
غرامة حزام الأمان.. المرور تحدد المشمولين بالمحاسبة
محليات
13.76%
04:02 | 2026-11-23
غرامة حزام الأمان.. المرور تحدد المشمولين بالمحاسبة
04:02 | 2026-11-23
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
11.13%
02:00 | 2026-11-22
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
02:00 | 2026-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
السجن 10 سنوات بحق مدانين بحيازة والاتجار باليورانيوم في العراق
13:15 | 2026-11-23
مديرية المجاري تعلن عن حراك لتطوير البنى التحتية في الموصل
12:48 | 2026-11-23
الرافدين: استكملنا منح الدفعة الثانية من الوجبة التاسعة لسلف الموظفين الإلكترونية
11:26 | 2026-11-23
التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة في قنوات التعليم الجامعي الأهلي (بوابة تعديل الترشيح)
10:24 | 2026-11-23
الزيدي يوجه دعوة لشيخ الأزهر لزيارة العراق
09:37 | 2026-11-23
مشروبات الطاقة في العراق.. خطر يتسلل إلى أجساد المواطنين.. من يوقف انتشار السموم؟
09:19 | 2026-11-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.