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غرامة حزام الأمان.. المرور تحدد المشمولين بالمحاسبة
محليات
2026-11-23 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,353 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، اليوم الاثنين، أن غرامة عدم ارتداء حزام الأمان تُطبق حالياً على السائق فقط، ولا تشمل الشخص الجالس بجانبه، مراعاةً للظرف الإنساني وحداثة تجربة الكاميرات، فيما أوضح أسباب الزخم المروري عند جسر
ديالى
والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وقال سمير، إن نص القانون ينص على تغريم السائق والشخص الجالس بجواره في حال عدم ارتداء حزام الأمان، إلا أن
المديرية العامة
للمرور لا تطبق حالياً الغرامة على الجالس بجانب السائق، واقتصرت المحاسبة على السائق فقط.
وأوضح أن المادة 25 ثالثاً/ و تنص على تغريم الشخص الجالس بجوار السائق في حال عدم ارتدائه حزام الأمان، مؤكداً أن المديرية أوضحت في مؤتمر صحفي سابق آلية تطبيق القانون، وأنه لم تُسجل غرامات على الجالسين بجوار السائق حتى الآن.
وفي ما يتعلق بالزخم المروري عند جسر
ديالى
، أشار إلى سقوط قطع كبيرة من الجسر الحديدي عصر أمس، ما تسبب بإشكال في أكثر من موقع، فضلاً عن خلل يتعلق بمركبات الحمل، الأمر الذي دفع المديرية إلى قطع الجسر لحين معالجته من قبل
دائرة الطرق والجسور
.
وأضاف أن الجسر يمثل متنفساً لمركبات الحمل الكبيرة ويسهم في تخفيف الضغط عن الشارع الذي لا يزال تحت الصيانة، فيما يشهد الجسر المجاور أعمال تبليط من الشركة المنفذة، ما أدى إلى اقتصار حركة السير حالياً على طريق الجسر القادم من جهة الرستمية باتجاه بسماية ذهاباً وإياباً، وتسبب بزخم مروري عالٍ.
وبيّن أن المرور رسم مسارات أخرى لمعالجة الزخم، كما جرى التواصل مع مدير عام الطرق والجسور للمطالبة بإنجاز الأعمال وفق نظام الشفتين الصباحي والمسائي، مؤكداً أن وفداً من المهندسين سيتوجه لبحث إمكانية فتح الطريق، فيما عالجت المديرية الموقف جزئياً من خلال رفع وإعادة الصبات لتحقيق انسيابية السير بالإمكانيات المتاحة.
وفي شأن المخالفات المرورية، حذر سمير من حالات القيادة المتهورة التي رصدتها المديرية، بينها سائق يقود بسرعة، ويتجاوز من جهة اليمين، ويستخدم الهاتف النقال دون الانتباه للطريق، رغم الإشارات المتكررة للتوقف، معتبراً ذلك قيادة بإهمال ورعونة قد تتسبب بحوادث مميتة.
وأكد أن جميع المخالفات موثقة ومصورة لدى المديرية، وأن إجراءات حجز المركبات وتغريم المخالفين تأتي بهدف منع الحوادث وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن المديرية لا ترغب بإحراج المواطنين عبر نشر تسجيلات المخالفات، رغم قيام بعضهم بنشر مقاطع يدعي فيها تعرضه للظلم.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية قد تؤدي إلى خسائر بشرية والسجن والفصل والغرامات، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.
وبشأن الزخم المروري في
بغداد
، أوضح أن العاصمة تشهد كثافة في أعداد المركبات، وأن المديرية تعمل على معالجة الاختناقات تدريجياً، لافتاً إلى وجود زخم في مناطق
ساحة التحرير
وقرطبة والتقاطعات الخمسة ذات الإشارات الذكية وجسر ديالى ومدخل بغداد – تاجي والحسينية والشعب.
وأشار إلى انتشار الضباط والمنتسبين أمام الجامعات والكليات والمستشفيات الأهلية، بهدف تنظيم حركة السير وفض الاختناقات المرورية.
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