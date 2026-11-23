وقال سمير، إن نص القانون ينص على تغريم السائق والشخص الجالس بجواره في حال عدم ارتداء حزام الأمان، إلا أن للمرور لا تطبق حالياً الغرامة على الجالس بجانب السائق، واقتصرت المحاسبة على السائق فقط.وأوضح أن المادة 25 ثالثاً/ و تنص على تغريم الشخص الجالس بجوار السائق في حال عدم ارتدائه حزام الأمان، مؤكداً أن المديرية أوضحت في مؤتمر صحفي سابق آلية تطبيق القانون، وأنه لم تُسجل غرامات على الجالسين بجوار السائق حتى الآن.وفي ما يتعلق بالزخم المروري عند جسر ، أشار إلى سقوط قطع كبيرة من الجسر الحديدي عصر أمس، ما تسبب بإشكال في أكثر من موقع، فضلاً عن خلل يتعلق بمركبات الحمل، الأمر الذي دفع المديرية إلى قطع الجسر لحين معالجته من قبل .وأضاف أن الجسر يمثل متنفساً لمركبات الحمل الكبيرة ويسهم في تخفيف الضغط عن الشارع الذي لا يزال تحت الصيانة، فيما يشهد الجسر المجاور أعمال تبليط من الشركة المنفذة، ما أدى إلى اقتصار حركة السير حالياً على طريق الجسر القادم من جهة الرستمية باتجاه بسماية ذهاباً وإياباً، وتسبب بزخم مروري عالٍ.وبيّن أن المرور رسم مسارات أخرى لمعالجة الزخم، كما جرى التواصل مع مدير عام الطرق والجسور للمطالبة بإنجاز الأعمال وفق نظام الشفتين الصباحي والمسائي، مؤكداً أن وفداً من المهندسين سيتوجه لبحث إمكانية فتح الطريق، فيما عالجت المديرية الموقف جزئياً من خلال رفع وإعادة الصبات لتحقيق انسيابية السير بالإمكانيات المتاحة.وفي شأن المخالفات المرورية، حذر سمير من حالات القيادة المتهورة التي رصدتها المديرية، بينها سائق يقود بسرعة، ويتجاوز من جهة اليمين، ويستخدم الهاتف النقال دون الانتباه للطريق، رغم الإشارات المتكررة للتوقف، معتبراً ذلك قيادة بإهمال ورعونة قد تتسبب بحوادث مميتة.وأكد أن جميع المخالفات موثقة ومصورة لدى المديرية، وأن إجراءات حجز المركبات وتغريم المخالفين تأتي بهدف منع الحوادث وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن المديرية لا ترغب بإحراج المواطنين عبر نشر تسجيلات المخالفات، رغم قيام بعضهم بنشر مقاطع يدعي فيها تعرضه للظلم.ولفت إلى أن الحوادث المرورية قد تؤدي إلى خسائر بشرية والسجن والفصل والغرامات، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.وبشأن الزخم المروري في ، أوضح أن العاصمة تشهد كثافة في أعداد المركبات، وأن المديرية تعمل على معالجة الاختناقات تدريجياً، لافتاً إلى وجود زخم في مناطق وقرطبة والتقاطعات الخمسة ذات الإشارات الذكية وجسر ديالى ومدخل بغداد – تاجي والحسينية والشعب.وأشار إلى انتشار الضباط والمنتسبين أمام الجامعات والكليات والمستشفيات الأهلية، بهدف تنظيم حركة السير وفض الاختناقات المرورية.