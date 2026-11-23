وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء ، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأضاف، أن " الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في واحياناً غائماً مع فرصة لزخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ،ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأشار إلى أن "يوم الخميس ، سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم بعد الظهر في الاقسام الغربية من البلاد ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ومقاربة في المنطقة الشمالية ".وتابع أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً على العموم ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الحنوبية".