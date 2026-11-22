ونقلت الحرة عن المصادر قولها ان "هناك تحركات من اتجاهين بهدف افتعال الاضطرابات في ، الأول يبدأ عبر تجار وكيانات ظل تجارية مهمتها التأثير على الأسواق من خلال سحب السلع الغذائية الرئيسية منها، عبر شرائها وتخزينها، لافتعال شح مصطنع في الأسواق، وبعد اختفائها تماما، تصرفها هذه الجهات مجددا وبكميات قليلة لرفع أسعارها بشكل مضاعف".واضافت ان "هذا الاتجاه يشمل كذلك إحداث ازمة في الوقود لرفع أسعاره أيضا، ومن ثم المباشرة بحملات إعلامية تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار والنقص وعدم تمكنها من ضبط السوق"، مشيرة إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بتحرك الشركات المالية غير الرسمية وشبكات الصيرفة بسحب الدولار النقدي من الأسواق، لافتعال أزمة سيولة وخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن العراقي".وتابعت انه "بالتزامن مع التحركين على تنظيم احتجاجات شعبية بمساعدة شخصيات اجتماعية وأكاديمية أُهلت ومُكنت ماليا خلال السنوات الماضية، للعب هذا الدور وقيادة هذه الاحتجاجات التي ستحمل مطالب خدماتية وتظهر نفسها كثورة فقراء، كي تستميل فئات عديدة من ".ويأتي ذلك في يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطا متزايدة جراء اضطراب صادرات النفط خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب والتوترات الإقليمية التي أثرت في الملاحة عبر .