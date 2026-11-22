وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في ، وبعد انتقاله إلى الجامعة ودار القضاء في ومحطة الحراريَّة، باشر أعمال التحرّي والتقصّي؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومات الواردة بشأن ترافعهما في دعاوى لدى محكمتي الأحوال الشخصيَّة والبداءة في سامراء ومحكمة الأحوال الشخصيَّة في أثناء أوقات الدوام الرسميّ، حيث تبيَّن صحَّة المعلومات.وأضافت إنَّ المُتَّهمين مارسا مهنة المُحاماة بالتوازي مع عملهم الوظيفيّ، الأمر الذي أخلَّ بواجباتهما الوظيفيَّة المُسندة إليهما، مُوضحةً أنَّ الفريق ضبط نسخاً من الأوليَّات الخاصَّة بالدعوى التي يترافع فيها المُتَّهمون، فضلاً عن الوكالات العائدة لهما.وأوضحت إنَّ الفريق انتقل، بعد ذلك، إلى جامعة سامراء / كليَّة العلوم الإسلاميَّة ومحطة كهرباء سامراء الحراريَّة، وتمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّهما، وتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات.