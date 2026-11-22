وناشد الأهالي محافظ ومجلس المحافظة وأعضاء ، التدخل لإنصاف عوائل الضحايا والفئات الفقيرة، ومحاسبة المتسببين بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.وأشار الأهالي إلى أن أنبوب الغاز المتهالك، الذي يعد من أهم المنشآت المرتبطة بمحطات الإنتاج، كان يتطلب متابعة وصيانة مستمرتين، فضلاً عن مراقبة ضغط الغاز وعدم السماح بتجاوزه الحدود المحددة، والمقدرة بنحو 30.وأضافوا أن رفع ضغط الغاز كان يستوجب، بحسب رأيهم، تشغيل المحطات الأخرى المرتبطة بالأنبوب لخفض الضغط، أو اتخاذ حلول فنية، من بينها استبدال الأنبوب أو إصلاح التسربات الموجودة فيه، بدلاً من تركه من دون معالجة.وشدد الأهالي على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وإنصاف عوائل الضحايا.