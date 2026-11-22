وقالت الهيئة في وثيقة موجهة الى قناة الفضائية برنامج مع ، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ ، المعدل بموجب الأمر رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٤، وبناء على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة المتضمن مخالفة مقدم برنامج مع ياسر عامر للحلقة التي بثت في ۲۰۲٦/١١/١٨ ، الساعة (۱۰:۰۰) مساء، والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة تحديدا في المـــــــادةالآتية:- الباب الثاني المادة (4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات. وعليه تقرر تحذير مقدم البرنامج (ياسر عامر، بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، مع حذف المخالفة والمشار إليها أعلاه".وفي وثيقة ثانية تضمنت انذاراً الى ، جاء ما نصها "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ ، المعدل بموجب الأمر رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٤ ، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيئة المتضمن تصر يحكم في برنامج (مع ياسر عامر الذي بث عبر قناة الرشيد الفضائية بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٨، في الساعة (١٠:٠٠) . اللائحة قواعد البث اء، والذي عد مخالف الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة تحديدا في المادة الآتية: الباب الثاني المادة (۱) منع التحريض على العنف والكراهية. ذلك تقرر إنذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، والابتعاد عن التصريحات غير المهنية".