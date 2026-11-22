وذكر بيان للوزارة، انها "وجهت إدارات المدارس بالتأكيد على انتظام دوام الطلبة الراغبين بالانتساب، وعدم تغيبهم إلا بعذر مشروع، لحين تقديم طلب الانتساب وتوقيع التعهد الأصولي لدى إدارة المدرسة، وفقا لتعميم العام والأهلي والأجنبي".وتضمن التوجيه "متابعة حضور الطلبة المعنيين، والتقيد بالإجراءات الأصولية المعتمدة لاستكمال طلبات الانتساب".