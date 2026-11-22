وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "صولة الفجر لم تتوقف عملياً، وبدأت نتائجها تظهر بشكل واضح من خلال الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، بمن فيهم سياسيون ونواب وشخصيات اعتبارية"، مبيناً أن "نتائجها ومؤشراتها لم يشهد لها مثيل، خلال السنوات الـ23 الماضية منذ عام 2003".وأضاف أن "رئيس ، بصفته المسؤول عن والسياسة والقائد العام للقوات المسلحة، يتكامل في هذه المهمة مع السلطتين القضائية والتشريعية، إذ لا تستطيع الحكومة المضي في استكمال هذا الملف بمفردها من دون هذا التكامل".وأوضح العبودي أن "الأموال المستردة من المتهمين بالفساد بلغت أكثر من ترليونين و682 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 781 مليون دولار، وستذهب إلى الذي نص عليه مشروع موازنة عام 2027".وأشار إلى أن " الأجيال يمثل، للمرة الأولى، توجهاً لتأمين مستقبل الأجيال، ورافعة مالية تسند الإيرادات النفطية وخزينة الدولة".