نيوز- محلي

تشهد الأشهر المقبلة في عدداً من المناسبات والأعياد التي تتخللها عطل رسمية، تبدأ بعيد النصر في العاشر من كانون الأول المقبل، وصولاً إلى عيد العمال في الأول من أيار 2027.

وفي ما يأتي جدول بأبرز العطل والمناسبات المقبلة:



1 - عيد النصر: الخميس 10 كانون الأول 2026، وهي سنوية يعلنها ، رغم عدم إدراجها ضمن قانون العطل الرسمية.



2 - رأس السنة الميلادية: الجمعة 1 كانون الثاني 2027.



-3- ذكرى قادة النصر: الأحد 3 كانون 2027 الثاني



4- ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام): الاثنين 4 كانون الثاني 2027، وهي عطلة محلية في والمحافظات الوسطى والجنوبية.



5- عيد الجيش العراقي: الأربعاء 6 كانون الثاني 2027.



6- عيد المبارك: الأربعاء 10 آذار .2027



7- ذكرى : الثلاثاء 16 آذار .2027



8- عيد : الأحد 21 آذار 2027.



9- عيد العمال العالمي: السبت 1 أيار 2027 1 - عيد النصر: الخميس 10 كانون الأول 2026، وهي سنوية يعلنها ، رغم عدم إدراجها ضمن قانون العطل الرسمية.2 - رأس السنة الميلادية: الجمعة 1 كانون الثاني 2027.-3- ذكرى قادة النصر: الأحد 3 كانون 2027 الثاني4- ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام): الاثنين 4 كانون الثاني 2027، وهي عطلة محلية في والمحافظات الوسطى والجنوبية.5- عيد الجيش العراقي: الأربعاء 6 كانون الثاني 2027.6- عيد المبارك: الأربعاء 10 آذار .20277- ذكرى : الثلاثاء 16 آذار .20278- عيد : الأحد 21 آذار 2027.9- عيد العمال العالمي: السبت 1 أيار 2027