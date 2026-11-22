وقالت الوزارة في بيان تابعته ، "اننا تلقّينا عبر ممثلية حكومة في ، كتاباً رسمياً من بشأن إيقاف منصة تلغرام".وأضافت أن "الكتاب قد أوضح أن القرار يقضي بإيقاف المنصة مؤقتاً، بسبب نشر محتويات غير قانونية تهدّد والسلم المجتمعي، والترويج لخطاب العنف والكراهية".وتابعت أنه "منح القرار المذكور الصادر عن الحكومة الاتحادية الشركة المشغّلة للمنصة مهلةً مدّتها ثلاثون يوماً للالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية، وعليه وجّهت والاتصالات في حكومة إقليم ، بموجب كتاب رسمي، طلب الحكومة الاتحادية إلى جميع شركات توفير في إقليم كردستان، ولا سيّما الشركات المرخّصة من وزارتنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وبما يخدم المصلحة العامة".