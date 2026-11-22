وقال الشيخ قاسم آل خلال مؤتمر صحفي عقد في وحضرته "اننا نضع ثقتنا في القضاء لأنه الملاذ الأخير لنا، ونحن نلجأ إليه في مثل هذه المواقف".وأضاف مخاطباً أبناء عشيرته: "نريدكم ثابتين ولا تهزكم العواصف، فالتاريخ سجل ويسجل لكم المواقف التاريخية المشهودة، والجميع يعرف أن الشيخ حسين هو شيخ عموم بني حسن، رغم أن البعض منا خرجوا من هذا الاسم".وأشار إلى أن "بعض وسائل الإعلام تتهم الناس بالباطل"، موجهاً رسالة إلى شقيقه الشيخ حسين آل ، بالقول: "اصبر، ولا ينال منك السجن، فالسجن للعظماء، وسيكتشف الجميع أن ثوبك أبيض وغير مدنس".وبشأن التهمة المنسوبة إلى شقيقه والمتعلقة بسرقة النفط الخام، تساءل عن "وجود سوق في لشراء النفط الخام؟"، معرباً عن استغرابه من الاتهامات.واضاف "إني أشفق على من ألصق به هذه التهمة، فتسويقهم بائس".وأوضح أن "الأنبوب قديم ولا يدل على تهريب النفط، والشيخ اشترى الأرض قبل شهرين"، داعياً وسائل الإعلام إلى زيارة الأرض والاطلاع على الموقع.واكد بالقول: "حتى الآن لا توجد إدانة، وكلنا ثقة بالقضاء".