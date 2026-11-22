أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بوفاة ثلاثة أشخاص داخل "منهولة" للصرف الصحي في قضاء هيت بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "توفي ثلاثة أشخاص اختناقاً داخل منهولة للصرف الصحي قرب منطقة عيون القير في قضاء هيت، بعد سقوط شخصين داخلها ومحاولة شخص ثالث إنقاذهما فسقط هو الآخر، ليفارق الثلاثة الحياة".

وأضاف المصدر "تم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة آخرين في مستشفى هيت، فيما أُصيب منتسب في الدفاع المدني".