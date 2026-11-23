وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت قراري حكمٍ حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ثماني سنواتٍ، بحقّ مُدير قسم حسابات المشاريع في المُحافظة، والسجن سبع سنواتٍ بحقّ المدان الثاني الذي يعمل مُوظَّفاً في ، مع غرامةٍ ماليَّةٍ يدفعانها إلى ".وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فأصدرت عليهما قراري الحكم الحضوريَّـين بالسجن، وفق مقتضيات المادة الحكميَّة".وتابعت إنَّ "قراري الحكم صدرا؛ استناداً إلى أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وبدلالة المواد (٤٧، و٤٨، و٤٩) من قانون العقوبات، مع الحكم بحبس كلٍّ منهما لمُدَّة ثلاث سنواتٍ في حال عدم تسديد الغرامة، تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّة".وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي عن ضبط مدير قسم الحسابات في ديوان وأحد مُوظَّفي القسم، بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة من أحد المقاولين؛ مقابل إتمام عمليَّة صرف المُستحقَّات الماليَّة المُستحقّة له.