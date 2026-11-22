وجاء في بيان للمديرية، "تواصل للمجاري تنفيذ مشروع مجاري بعقوبة/ المرحلة الثانية في محققةً نسبة إنجاز فعلية بلغت (78%) في تقدم يعكس استمرار الجهود الهندسية والفنية للمضي بالمشروع نحو مراحله النهائية والارتقاء بالبنى التحتية والخدمات الأساسية في المدينة".

وأكد مدير عام المديرية العامة للمجاري آل وفق البيان، أن "الأعمال تتواصل بوتيرة متصاعدة وتشمل تنفيذ الأعمال المدنية في محطات الرفع ومحطة المعالجة المركزية فضلاً عن استكمال أعمال شبكات تصريف المياه الثقيلة والأمطار والخطوط الناقلة وفق المواصفات الفنية المعتمدة".



وأوضح أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لمدينة إذ يتضمن تنفيذ شبكات للمياه الثقيلة بطول (333) كم، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول (103) كم، إلى جانب إنشاء (5) محطات رفع للمياه الثقيلة و(3) محطات لرفع مياه الأمطار فضلاً عن محطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ (56,000) متر مكعب يومياً".



وأضاف أن "المشروع سيوفر منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه معالجة قابلة للاستخدام في أغراض الري الزراعي بما يسهم في الحد من الملوثات البيئية، وتحسين الواقعين الخدمي والبيئي وتعزيز الاستدامة البيئية في مدينة بعقوبة".