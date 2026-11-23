وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادث حريق اندلع داخل مركبة حمل (تريلة) تابعة لوزارة النقل أثناء إجراء أعمال لحيم لخزان الوقود الخاص بها ضمن شمالي ".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن حداد وإصابة موظف في الوزارة بجروح"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".