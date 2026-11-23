وذكر المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة التاسعة، من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين استُكملت إجراءات طلباتهم، وفق الضوابط المعتمدة".واكد المصرف -بحسب البيان- " حرصه على تسريع إنجاز المعاملات، وتطوير خدماته الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم ويلبّي احتياجاتهم".