وأكد ، في بيان ورد لـ ، "أهمية اعتماد الخطاب المعتدل الذي يعكس صورة الحقيقي القائم على مبادئ التعايش والأخوّة والمحبة والسلام".ووجه رئيس "دعوة إلى شيخ لزيارة ، مثمناً دور في تعزيز الوحدة الإسلامية ومواجهة خطر التطرف والأفكار المنحرفة".من جانبه، رحب فضيلة شيخ الأزهر بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية العربية، كما عبر عن تقديره لدعوته إلى زيارة العراق، مؤكداً ضرورة دعم وإدامة التواصل الثقافي والديني بين جميع الشعوب العربية والإسلامية.