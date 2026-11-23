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أكدت ، اليوم الاثنين، استمرار ضوابط الانتساب في المدرسة الإلكترونية دون أي تعديل أو إلغاء، فيما حددت يوم 30 تشرين الثاني الجاري موعداً نهائياً للتسجيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن العمل بضوابط الانتساب في المدرسة الإلكترونية، التي أقرت سابقاً، مستمر دون أي تغيير، مشيرة إلى أن التقديم يجري وفق التعليمات المعتمدة.



وأضافت أن يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني هو الموعد النهائي للتسجيل، داعية الطلبة وأولياء أمورهم إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، واعتماد المواقع والمنصات الرسمية للوزارة حصراً في متابعة الأخبار والتعليمات المتعلقة بالمدرسة الإلكترونية.