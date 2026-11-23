وقال الصحاف في تصريح صحفي ورد لـ ، إن "جهود في أثمرت عن التوصل إلى مصير أربعة مهاجرين عراقيين"، مشيراً إلى أن "الطاقم الدبلوماسي باشر فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم الطوعية إلى أرض الوطن".وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدبلوماسية المستمرة لمتابعة أوضاع الجالية العراقية والمهاجرين العالقين في ليبيا، وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.