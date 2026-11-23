وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته ، ان " المركزية أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق مدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى في التابعة لرئاسة استئناف ، ووزارة الداخلية".واضاف ان "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49، والاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 منه".