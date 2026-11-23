ويشمل التوجيه الطلبة الراغبين بالتسجيل ضمن المركزي، حتى وإن كان تثبيتهم الإلكتروني قد جرى ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) أو التعليم ، وكذلك الطلبة الراغبين بالتسجيل ضمن قناة الموازي، حتى وإن كان تثبيتهم الإلكتروني ضمن القبول المركزي أو التعليم الأهلي، فضلاً عن الطلبة الذين لم يجروا التثبيت الإلكتروني عبر التطبيق حتى الآن.ودعت الطلبة المشمولين بالتوجيه إلى مراجعة الجامعات الحكومية التي يرغبون بالتسجيل فيها، وإكمال إجراءات تسجيلهم وفق قوائم القبول الرسمية والضوابط والتعليمات المعتمدة.وأوضحت أن التوجيه يأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع إجراءات تسجيل الطلبة ومباشرتهم بالدراسة، وتيسير متطلبات التسجيل، ومنحهم مرونة أكبر في اختيار الجامعة وقناة القبول التي يرغبون بمواصلة مسيرتهم الدراسية فيها.