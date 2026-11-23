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أصدرت المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ستة مدانين، بينهم امرأة، عن جريمة حيازة وتداول مادة اليورانيوم المشعة عالية الخطورة بقصد بيعها والاتجار بها.

وذكر إعلام القضاء أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ ثانياً/ ب من قانون للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم 1 لسنة 2024، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.