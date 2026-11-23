وأوضح القضاء أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد وإداري، وفي إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.وأضاف أن المبلغ جرى استرداده من ثلاث شركات مخالفة للقانون حاولت الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، مبيناً أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة أسفرت عن استعادة المبلغ.وأكد القضاء استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام.