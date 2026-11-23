وقال ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تولي المسؤولية يفرض علينا واجباً وطنياً وأخلاقياً بالحفاظ على ثروة البلاد النفطية، وتطبيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فضلاً عن المضي في إيقاف ملفات الفساد داخل الوزارة".وأضاف، أن "هذه الخطوات ليست بالأمر السهل، لكوننا نتعرض إلى ضغوط من جهات عديدة، إلا أن ذلك لن يثنينا عن أداء واجبنا المهني والوطني"، مبيناً أن "تقييم أداء والوزارة يبقى ضمن مسؤولية الحكومة، ويُقاس على أساس المخرجات والمنجزات التي تحققها الوزارة على أرض الواقع".وبشأن ما يُشاع حول استقالته، شدد العبادي على أن "موضوع خبر عارٍ عن تماماً"، مؤكداً بالقول: "إنني أحمل أمانة، وعندما أقرر الاستقالة مستقبلاً فإني سأجهر بها علناً أمام الحكومة وحتى في وسائل الإعلام، وهذا القرار يعتمد بالدرجة الأساس على مستوى أدائي وما ستفرزه الأيام القادمة".