وبينما تتسابق الشركات على طرح أنواع ونكهات مختلفة، بأسعار تجعلها في متناول شرائح واسعة من المجتمع، تتصاعد المخاوف من الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات، ولا سيما مع احتوائها على نسب متفاوتة من الكافيين والمنبهات والسكريات، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام إلى الجهات الرقابية والصحية بسبب ما يصفه مواطنون بضعف إجراءات المتابعة والمحاسبة.الفلين يثير مخاوف إضافية.. تجارب متداولة وأسئلة عن سلامة المنتجاتومن بين المخاوف التي يتداولها مواطنون، مقاطع وتجارب يُقال إنها تظهر تفاعل بعض أنواع مشروبات الطاقة مع مادة الفلين، وصولاً إلى ذوبانها أو تآكلها عند ملامستها للمشروب، في مشهد أثار تساؤلات عن طبيعة المواد الداخلة في تصنيع تلك المنتجات ومدى سلامتها.ويرى مواطنون أن هذه المشاهد، بصرف النظر عن دقتها العلمية، تستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة لسحب عينات من الأنواع المتداولة وإخضاعها لفحوص مختبرية مستقلة، للكشف عن مكوناتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية، بدلاً من ترك المستهلك أمام تجارب ومقاطع غير موثقة لا يمكن اعتمادها دليلاً على وجود مواد حارقة أو كيميائية خطرة.ويؤكد مختصون أن ذوبان الفلين أو تفاعله مع سائل معين لا يكفي وحده لإثبات أن ذلك السائل يحتوي على البنزين أو الأحماض أو أنه سام، إذ يتطلب تحديد طبيعة المادة إجراء تحاليل كيميائية ومختبرية متخصصة، وهو ما يجعل تدخل الجهات الرقابية ضرورة لحسم الجدل وتقديم نتائج علمية للرأي العام.مخاطر صحية تتجاوز الشعور بالنشاطولا تقتصر المخاوف المرتبطة بمشروبات الطاقة على سلامة بعض المنتجات أو مصادر استيرادها، بل تمتد إلى تأثيراتها الصحية، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو خلال فترات زمنية قصيرة، فضلاً عن استهلاكها من قبل الأطفال والمراهقين.وتحتوي هذه المشروبات عادةً على الكافيين بنسب متفاوتة، فضلاً عن السكريات ومكونات منبهة أخرى، مثل التورين والغوارانا، وقد يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النظم القلبي، فضلاً عن الأرق والقلق والتوتر والجفاف، بحسب تحذيرات صحية منشورة عن مكونات هذه المشروبات وتأثيراتها.وتزداد خطورة هذه التأثيرات لدى صغار السن، الذين قد يتعاملون مع عبوات مشروبات الطاقة باعتبارها مشروبات غازية عادية، من دون إدراك كمية الكافيين التي تحتويها أو المخاطر المحتملة لتناول أكثر من عبوة خلال وقت قصير.وفي هذا السياق، أظهرت دراسة علمية منشورة عام 2026، شملت 800 طالب في مدارس ، أن 82.1 بالمئة من المشاركين سبق لهم تناول مشروبات الطاقة، فيما أقر 57.6 بالمئة باستهلاكها خلال الأيام الثلاثين السابقة للدراسة، وهي مؤشرات تعكس حجم انتشار هذه المنتجات بين المراهقين في العينة التي شملها البحث.كما أظهرت دراسة عراقية أخرى منشورة في تشرين الثاني 2026، وشملت 1125 شخصاً بالغاً، أن 35.5 بالمئة من المشاركين تناولوا مشروبات الطاقة خلال العام السابق، فيما أشار 41.6 بالمئة فقط إلى معرفتهم بمكوناتها، الأمر الذي يكشف فجوة في الوعي بتفاصيل هذه المنتجات رغم معرفة كثيرين بمخاطرها الصحية.حالات وفاة تعيد التحذيرات إلى الواجهةوتتضاعف المخاوف مع تداول أنباء عن حالات وفاة لمراهقين ارتبطت بتناول مشروبات الطاقة، إذ أفادت تقارير إعلامية بوفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في عام 2023، بعد تعرضها للإغماء عقب تناول ثلاث عبوات متتالية، فيما أشارت التقارير حينها إلى إجراء فحوص وتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.كما نشرت وكالة أنباء محلية في أيلول 2026 تقريراً عن وفاة فتى يبلغ 13 عاماً في ، عقب تدهور حالته الصحية بعد تناول ست عبوات من مشروبات الطاقة، وفقاً لمصدر نقلت عنه الوكالة.وتعيد هذه الحوادث طرح تساؤلات جدية بشأن ضرورة التوعية بمخاطر الإفراط في تناول هذه المشروبات، ومنع وصولها إلى الأطفال، والتحقق طبياً وقانونياً من أسباب الوفيات، وعدم الجزم بأن المشروبات كانت السبب المباشر قبل صدور نتائج الفحوص والتقارير الطبية الرسمية.أين الرقابة؟.. منتجات غير مطابقة ومطالبات بالمحاسبةوفي مقابل هذه المخاوف، تبرز تساؤلات بشأن دور للتقييس والسيطرة النوعية، والجهات الصحية والرقابية، في متابعة المنتجات المستوردة والمحلية، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة لمنع تداول الأنواع غير المطابقة للمواصفات.واللافت أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كان قد أعلن في الأول من تشرين الأول 2026 رصد نماذج من مشروبات الطاقة غير المطابقة للمواصفات القياسية العراقية، مؤكداً استمرار الفحوصات المختبرية والفنية، وأن نتائج الفحوص أظهرت وجود منتجات مطابقة وأخرى غير مطابقة، إلى جانب عينات لا تزال قيد الفحص واستكمال الإجراءات.كما أعلن الجهاز اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (2307) الخاصة بمشروبات الطاقة، بموجب بيان صدر عام 2025، في خطوة تؤكد وجود إطار فني لتنظيم هذا القطاع، لكنها تفتح الباب أمام تساؤلات عن مدى تطبيق هذه المواصفات على جميع المنتجات الموجودة في الأسواق، وآليات سحب المنتجات المخالفة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن إدخالها وتداولها.وهنا يطرح مواطنون جملة من الأسئلة: إذا كانت الجهات المختصة قد رصدت بالفعل منتجات غير مطابقة، فما الإجراءات التي اتخذت بحقها؟ وهل جرى سحبها من الأسواق بصورة شاملة؟ وهل أُعلنت أسماء الشركات والمستوردين المخالفين؟ وما مصير المنتجات التي لا تزال نتائج فحوصها غير محسومة؟ويطالب مواطنون بتكثيف الحملات التفتيشية على مخازن الاستيراد والمحال التجارية والأكشاك، وإعلان نتائج الفحوص للرأي العام، وعدم الاكتفاء بالبيانات التي تتحدث عن استمرار المتابعة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمنتجات تدخل مباشرة إلى أجساد المواطنين.أمام مسؤولية حماية المستهلكولا تتوقف المسؤولية عند الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إذ تبرز أهمية دور وزارة ودوائر الرقابة الصحية في متابعة سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة، والتحقق من المخاطر الصحية المحتملة، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع وصول المنتجات الضارة إلى المستهلكين.وفي هذا الإطار، أعلنت في أيار 2026 توجيهات تقضي بمنع بيع مشروبات الطاقة للأطفال، بالتزامن مع إطلاق حملات توعوية في المدارس والجامعات والمعاهد، محذرة من تأثيراتها المحتملة على القلب وضغط الدم والنوم والتركيز والنمو.وتعيد هذه الخطوة التأكيد على أهمية وجود إجراءات أكثر شمولاً، لا تقتصر على محافظة واحدة أو حملات توعية مؤقتة، بل تشمل جميع المحافظات العراقية، مع وضع ضوابط واضحة لبيع هذه المنتجات للفئات العمرية الصغيرة.ماذا يقول الخبراء؟ومن الناحية العلمية، يرى مختصون في الصحة العامة والتغذية أن التعامل مع مشروبات الطاقة يجب أن ينطلق من التمييز بين مخاطر الاستهلاك المفرط ومخاطر المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.فالمشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان، ولا سيما عند تناول عدة عبوات خلال فترة قصيرة، فيما تزداد احتمالات المضاعفات لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات قلبية أو ارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن حساسية الأطفال والمراهقين لهذه المواد.وتشير التوصيات الصحية المنشورة إلى أن لطب الأطفال توصي بعدم تناول المراهقين مشروبات الطاقة، بسبب تأثيراتها المحتملة على الجهاز العصبي والقلب والنوم.كما أن الفحص للعبوة أو لون المشروب أو رائحته لا يكفي للحكم على سلامته، بل يتطلب الأمر تحليلاً مختبرياً يحدد نسب الكافيين والسكريات والمواد المضافة، ويتحقق من خلو المنتج من الملوثات والمواد غير المصرح بها.وفي هذا السياق، استضافت ، خلال آذار 2026، ورشة علمية متخصصة بشأن كشف الغش في المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة باستخدام تقنية التحليل الكيميائي GC-MS، بمشاركة مختصة من دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، تناولت آليات الكشف عن المواد الدوائية غير المعلنة في بعض المنتجات والمضاعفات الصحية التي قد تنتج عنها، ومنها اضطرابات ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.المواطنون: لا نريد أن تكون الأسواق مختبراً لتجربة المنتجاتوعلى المستوى الشعبي، يعبر مواطنون عن قلقهم من انتشار مشروبات الطاقة بصورة لافتة، ولا سيما بين طلبة المدارس والشباب، مؤكدين أن بعض هذه المنتجات أصبحت تباع بأسعار زهيدة وفي أماكن يسهل على الأطفال الوصول إليها.ويقول مواطنون إن المشكلة لا تتعلق بحرية اختيار المستهلك لما يشربه فحسب، بل بمدى ضمان سلامة المنتج الذي يُعرض أمامه، ومدى قدرته على معرفة مكوناته ومصدره الحقيقي، خصوصاً عندما تكون العبوات غير واضحة البيانات أو لا تتضمن تحذيرات صحية كافية.ويضيفون أن تسجيل حوادث صحية وورود أنباء عن وفيات لمراهقين عقب تناول كميات كبيرة من هذه المشروبات يجب أن يكون جرس للجهات الحكومية، مطالبين بعدم انتظار وقوع حوادث جديدة حتى تتحرك المؤسسات المعنية.ويشدد مواطنون على ضرورة تشديد الرقابة على المستوردين والموزعين، ومنع بيع هذه المنتجات للأطفال، وإلزام الشركات بوضع تحذيرات واضحة بشأن مخاطر الاستهلاك المفرط، فضلاً عن نشر نتائج الفحوص المختبرية بصورة دورية.وإن القضية لم تعد مرتبطة بمنتج تجاري يحقق أرباحاً للشركات والمستوردين، بل بسلامة المستهلك وحقه في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات ولا تشكل خطراً على حياته.فإذا كانت هناك منتجات غير مطابقة قد رُصدت بالفعل، وإذا كانت الدراسات العلمية تشير إلى ارتفاع معدلات استهلاك مشروبات الطاقة بين المراهقين، وإذا كانت التحذيرات الصحية تتحدث عن مخاطر الإفراط في تناولها، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي يمنع اتخاذ إجراءات رقابية وصحية أكثر صرامة؟وأمام هذه المعطيات، ينتظر المواطنون إجابات واضحة من الجهات المعنية: أين دور التقييس والسيطرة النوعية؟ وأين دور وزارة الصحة والرقابة الصحية؟ ومن يتحمل مسؤولية وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق؟ وهل ستتحرك الحكومة قبل أن تتكرر الحوادث وتُسجل ضحايا جدد؟فأرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال والمراهقين، يجب أن تكون أولوية لا تخضع لحسابات الربح التجاري، ولا يجوز أن تتحول إلى مساحة مفتوحة لمنتجات لا يعرف المستهلك مدى سلامتها.