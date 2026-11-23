وقالت الهيئة في بيان، "في إطار توجيهات ومتابعة رئيس الهيئة فاضل حاوي مزبان، لتعزيز الدور الرقابي والقانوني للهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في رصد المخالفات المتعلقة بالمواد المشعة ومتابعتها، والتصدي لحالات حيازتها وتداولها بصورة غير مشروعة، تواصل الهيئة جهودها الرقابية والقانونية، في وقت أصدرت فيه المركزية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ستة مدانين، من بينهم امرأة، عن جريمة حيازة وتداول مادة اليورانيوم المشعة عالية الخطورة بقصد بيعها والاتجار بها".

وأوضحت مديرة مديرية في الهيئة السيدة سُمى ، وفق البيان، أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (27/ ثانياً/ ب) من قانون للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات".

وأشارت إلى حضور ممثل قانوني عن المديرية جلسة المحاكمة لمتابعة الإجراءات القضائية.