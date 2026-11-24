وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "فريق عمل مكتب تحقيق انتقل إلى المصرف الزراعيّ التعاونيّ في قضاء النعمانيَّة؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتحقيق، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ المُتَّهمين"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض بحقّ مدير المصرف السابق ومسؤول وحدة الجاري في المصرف".وأكدت "صدور أوامر قبضٍ بحقّ مُتَّهمين آخرين مُتورّطين في القضيَّة"، لافتة إلى أنّ "التحقيقات كشفت إقدام المُتَّهمين على ترويج وصرف الزيادة البالغة ملياري دينار لأحد المُواطنين خلافاً للضوابط والتعليمات المُعتمدة، ومن دون زيادة مبلغ الحجز على الضمانات المُقدَّمة لدى دائرة التسجيل العقاريّ، الأمر الذي تسبَّب بهدر مبلغٍ قدرُه (3,562,948,000) ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام".وتابعت إنَّ "قاضي واسط المُختصّ بقضايا النزاهة أصدر أوامر قبضٍ بحقّ المُتورّطين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما لا تزال إجراءات تنفيذ أوامر القبض جارية بحقّ المُتَّهمين الآخرين".