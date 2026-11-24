وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمي وتابعته : إن "مواقع المناخ وأخبار الطقس العالمية والإقليمية تشير إلى احتمالية كبيرة لأن تكون هذه السنة سنة مائية رطبة".وأضاف، أن "الأمطار التي هطلت في بداية الموسم الشتوي، فضلاً عن الأمطار التي هطلت خلال موسم الربيع الماضي وذوبان الثلوج، قد استثمرتها الوزارة استثماراً مثالياً"، منوهاً إلى أن "الخزين الاستراتيجي من المياه يزيد على ثلاثين مليار متر مكعب، وهو خزين جيد لبداية موسم مائي جيد".وأشار إلى أن "الوزارة وضعت خطة بمشاركة جميع تشكيلاتها لإدارة مياه الأمطار خلال الموسم الشتوي، سواء من خلال خزن مياه الأمطار والتعامل معها عبر تحقيق ريات مكتملة باستخدامها، أو التوقف عن ضخ المياه وتوفيرها".وتابع: "كما تتضمن الخطة إدارة حالات الفيضان في حال حدوث أي فيضان قد يقترب من مستويات الذروة، وإدارة السدود في من خلال ، للحفاظ على فراغ خزني مناسب لاستيعاب أي موجات من مياه الأمطار".