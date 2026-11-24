وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "شواني استقبل المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، وجرى خلال اللقاء بحث مطالب أهالي مناطق شمال ومناقشة الحاجة إلى استحداث دوائر عدلية".وأضافت أن "الموافقة شملت استحداث دوائر للكتاب العدول والتنفيذ وملاحظيات للتسجيل العقاري في أقضية (عز ، والصادق، والهارثة)، فضلاً عن افتتاح ملاحظية للتسجيل العقاري في قضاء الصالح".من جانبه، أكد الفتلاوي أن الهيئة ستعمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجستية، بما فيها الأبنية اللازمة، لتهيئة الظروف المناسبة لافتتاح الدوائر العدلية، والإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.